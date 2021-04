Aperçu du match: Brest – Olympique de Nîmes

10 avr.2021 à 15:05 CEST

le Nîmes visitez ce dimanche pour Francis-Le Ble se mesurer avec Brest lors de son trente-deuxième tour de Ligue 1, qui débutera à 15h00.

le Brest atteint le trente-deuxième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Lorient par un score de 1-0. De plus, les locaux ont remporté 10 des 31 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 43 buts en faveur et 54 contre.

Du côté des visiteurs, le Olympique de Nîmes il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le AS Saint Etienne, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. Avant ce match, le Olympique de Nîmes ils avaient gagné dans huit des 31 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, marquant 30 buts pour et 58 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Brest Il a un bilan de huit victoires, cinq défaites et deux nuls en 15 matchs disputés dans son stade, de sorte qu’on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans cette rencontre, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Olympique de Nîmes a un bilan de cinq victoires, huit défaites et deux nuls en 15 matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Brest ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Francis-Le Ble et le bilan est de trois défaites et un nul en faveur de la Brest. Dans le même temps, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs consécutifs au Brest. La dernière confrontation entre les Brest et le Nîmes Cette compétition s’est déroulée en août 2020 et s’est terminée par un résultat 4-0 en faveur de la Nîmes.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par six points en faveur de la Brest. Les locaux, avant ce match, sont à la seizième place avec 35 points au classement. Pour sa part, le Olympique de Nîmes il compte 29 points et occupe la dix-huitième place du classement.