Aperçu du match : Brighton et Hove Albion

20/08/2021 à 18h31 CEST

Le Brighton reçoit ce samedi à 18h30 la visite du Watford dans le Le stade communautaire American Express lors de leur deuxième match de Premier League.

Le Brighton et Hove Albion Il arrive avec enthousiasme pour le deuxième jour après avoir remporté le Burnley dans le Turf Moor par 1-2, avec des buts de Maupay et Mac Allister.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Watford Il a remporté la victoire contre le Aston Villa lors de leur dernier match de la compétition (3-2), avec autant de Cucho, Sarr et Denis, il entend donc maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Brighton et Hove Albion.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de Brighton et Hove Albion et le solde est une victoire et deux nuls en faveur de l’équipe locale. A leur tour, les locaux ont totalisé trois matchs de suite sans perdre face à ce rival de Premier League. La dernière fois qu’ils ont joué le Brighton et le Watford Dans cette compétition, c’était en février 2020 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

De plus, les deux équipes sont à égalité à trois points du classement de la Premier League, le match peut donc être une bonne occasion de casser les tableaux. L’équipe à domicile est à la huitième place, tandis que l’équipe visiteuse est à la septième place.