Aperçu du match: Burladés – Murchante

21/05/2021 à 18:07 CEST

Samedi prochain à 18h00 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans laquelle nous verrons la victoire à Burladés et à Murchante dans le Ripagaina.

le Burladés Il arrive à la cinquième journée avec impatience après avoir gagné hors de son champ par un score de 0-3 à Cantolagua dans le Municipale de Cantolagua, avec tant de Alejo Irisarri Oui Sandz. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés à ce jour et ont marqué 34 buts contre 27 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Murchante il a été battu par 2-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Itaroa Huarte, alors il vient de répondre au besoin de revenir à la victoire dans le domaine de Burladés. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté un et ajoute un chiffre de 27 buts encaissés contre 26 en faveur.

En référence à la performance locale, le Burladés ils ont fait match nul deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont une meilleure chance que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Murchante ils ont perdu deux fois dans leurs deux matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manquait lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Ripagaina, en fait, les chiffres montrent deux défaites et deux nuls en faveur de la Burladés. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les MurchanteEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Burladés et le Murchante Dans cette compétition, elle a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-1 en faveur des locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Burladés se dresse au-dessus du Murchante avec une avance de quatre points. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec 31 points au classement. Quant à son rival, le Murchante, est en sixième position avec 27 points.