Aperçu du match : Cagliari – Empoli

Les Cagliari reçoit ce mercredi à 20h45 la visite du Empoli dans le Sable Sardaigne lors de leur cinquième match en Serie A.

Les Cagliari affronte la cinquième journée du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Latium. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné aucun des quatre matchs disputés à ce jour en Serie A, avec sept buts pour et 11 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Empoli il a été battu 0-3 lors du dernier match qu’il a joué contre le Sampdoria, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et canaliser sa carrière dans le tournoi. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté un avec un chiffre de trois buts pour et huit contre.

Concernant les résultats à domicile, le Cagliari il a réalisé un bilan d’une défaite et d’un nul en deux matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. A la maison, le Empoli Il a réussi à remporter son seul match à l’extérieur jusqu’à présent dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Sable SardaigneEn fait, les chiffres montrent quatre victoires, deux défaites et trois nuls en faveur de la Cagliari. De plus, l’équipe locale a une séquence de six matchs sans défaite à domicile contre Empoli. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en janvier 2019 et le résultat a été un match nul (2-2).

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de Serie A, on peut voir qu’entre les Cagliari et le Empoli il y a une différence d’un point. Les Cagliari Il arrive à la rencontre avec deux points dans son casier et occupant la dix-neuvième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Empoli, est en dix-septième position avec trois points.