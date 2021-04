Aperçu du match: Carthagène – Ténérife

17/04/2021 à 18:16 CEST

le Carthagène jouera son trente-cinquième affrontement en deuxième division contre le Ténérife, qui aura lieu ce dimanche à 18h15 au Cartagonova.

le Carthagène Il atteint le trente-cinquième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 contre lui Sabadell dans son dernier match. De plus, les locaux ont gagné dans huit des 34 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 34 buts en faveur et 45 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Ténérife a remporté la victoire contre le Sportif réel lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Fran Sol, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Carthagène. Sur les 33 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Ténérife il en a remporté 12 avec 30 buts pour et 29 contre.

En tant que local, le Carthagène Il a gagné six fois, il a été battu six fois et il a fait match nul cinq fois en 17 matchs joués jusqu’à présent, donc nous ne pourrons pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, le Ténérife Il a gagné trois fois et a fait match nul trois fois dans ses 16 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Carthagène pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Carthagène et les résultats sont une victoire et une défaite pour les habitants. La dernière fois qu’ils ont joué au Carthagène et le Ténérife dans la compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé par un 3-0 pour les visiteurs.

Actuellement, entre Carthagène et le Ténérife il y a une différence de neuf points dans le classement. le Carthagène Il arrive au meeting avec 35 points dans son casier et occupant la dix-neuvième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est douzième avec 44 points.