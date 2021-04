Aperçu du match: Castelldefels – Sant Andreu

10/04/2021 à 12:29 CEST

le Castelldefels et le Sant Andreu Ils disputeront leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera ce dimanche à 12h00.

le Castelldefels Il s’est classé 6e de la première phase de la troisième division avec 28 points et un solde de 19 buts pour et 20 contre.

En ce qui concerne son rival, le Sant Andreu il s’est classé quatrième dans la phase précédente de la compétition avec 31 points et des chiffres de 24 buts en sa faveur et 21 contre.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Els canyars, obtenant en conséquence deux victoires, quatre défaites et un nul en faveur de la Castelldefels. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. Le dernier match entre Castelldefels et le Sant Andreu La compétition a eu lieu en mars 2020 et s’est terminée par un match nul 0-0.