Aperçu du match: Caudal Deportivo

04/03/2021 à 19:35 CEST

La deuxième phase de la troisième division commence à la recherche de nouveaux objectifs pour le Couler et le Pie, qui verra les visages dans le stade Stade municipal Hermanos Antuña ce dimanche à 17h30

le Flux sportif il occupait la 4e place de la première phase de la troisième division avec 38 points et des chiffres de 36 buts pour et 18 contre.

En ce qui concerne le rival, le Magpie CF il s’est classé sixième dans la phase précédente de la compétition avec 22 points et un bilan de neuf buts en sa faveur et 12 contre.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Flux sportif et les résultats sont trois victoires en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les PieEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière confrontation entre les Couler et le Pie Cette compétition s’est déroulée en décembre 2019 et s’est terminée par un score de 2-1 en faveur des locaux.