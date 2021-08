Aperçu du match : CD Mirandés

22/08/2021 à 20h01 CEST

Le Amorebieta rendez-vous ce lundi pour Stade municipal d’Anduva se mesurer avec Mirandés dans son deuxième tour de la deuxième division, qui débutera à 20h00.

Le CD Mirandés arrive au deuxième match avec l’intention d’améliorer leurs chiffres dans le championnat après avoir fait match nul 0-0 contre lui Malaga à son dernier match.

Pour sa part, Amorebieta il a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Gérone, de sorte qu’un triomphe sur le CD Mirandés cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi.

Dans le rôle de visiteur, le Amorebieta n’a pas réussi à gagner lors de leur seul rendez-vous loin de chez eux.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade municipal d’Anduva, obtenant ainsi une victoire et deux nuls en faveur de la CD Mirandés. De plus, les locaux ne perdent pas avec le Amorebieta lors de ses trois dernières visites. Le dernier match auquel ils ont joué Mirandés et le Amorebieta dans ce tournoi, il a eu lieu en mars 2019 et s’est terminé par un résultat de 1-0 pour les visiteurs.

En analysant le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que l’équipe locale est en avance sur le Amorebieta avec une différence d’un point. Le CD Mirandés il atteint la rencontre avec un point dans son casier et occupant la quinzième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont zéro point et occupent la vingt-deuxième position de la compétition.