Aperçu du match : Cerezo Osaka

20/07/2021 à 12h00 CEST

Mercredi prochain à 12h00 se jouera le match de la vingt et unième journée de la J1 Japanese League, qui mesurera à Cerise d’Osaka et à FC Tokyo dans le Stade Yanmar Nagai.

le Cerise d’Osaka affronte la vingt et unième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul contre lui Vissel Kobé lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 19 matchs disputés jusqu’à présent et ajoutent un chiffre de 20 buts encaissés à 22 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Tokyo il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Oita Trinita dans son fief et le Tokushima Vortis hors de son terrain, respectivement 3-0 et 0-1, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Cerise d’Osaka. À ce jour, sur les 20 matchs que l’équipe a disputés en J1 Japanese League, elle en a remporté neuf avec un bilan de 27 buts pour et 27 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Cerise d’Osaka Il a réalisé des statistiques de cinq victoires, deux défaites et trois nuls en 10 matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le FC Tokyo Il a été battu trois fois et a fait match nul trois fois en neuf matchs jusqu’à présent, donc le match pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Cerise d’Osaka et les résultats sont cinq victoires, une défaite et quatre nuls pour les locaux. De même, l’équipe locale accumule une séquence de huit matchs d’affilée sans perdre à domicile contre le FC Tokyo. Le dernier affrontement entre les Cerise d’Osaka et le FC Tokyo Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est terminé sur un score de 3-2 pour les visiteurs.

En référence à sa position dans le classement de la Ligue japonaise J1, on peut voir que le FC Tokyo ils devancent l’équipe locale avec sept points d’avance. Les locaux, avant ce match, sont à la douzième place avec 24 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en septième position avec 31 points.