Aperçu du match : Cerezo Osaka

16/07/2021 à 12:00 CEST

Samedi prochain à 12h00 se jouera le match de la vingtième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons le Cerise d’Osaka et à Vissel Kobé dans le Stade Yanmar Nagai.

le Cerise d’Osaka atteint la vingtième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Tokushima Vortis dans le match précédent par un résultat de 1-2. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 18 matchs disputés à ce jour en J1 Japanese League et ont réussi à inscrire 22 buts pour et 20 contre.

Du côté des visiteurs, le Vissel Kobé venaient de remporter leurs deux derniers matchs 5-0 et 1-2, le premier contre le Yokohama à domicile et le second contre lui Guêpe de Fukuoka loin de chez lui, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Cerise d’Osaka. À ce jour, sur les 19 matchs joués par le Vissel Kobé En J1 Ligue japonaise, il en a remporté neuf avec un chiffre de 29 buts pour et 18 contre.

En termes de performances à domicile, le Cerise d’Osaka Il a gagné cinq fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul deux fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Vissel Kobé, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade Yanmar Nagai. A la maison, le Vissel Kobé ils ont été battus deux fois et ont fait match nul trois fois en 10 matchs disputés, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Yanmar NagaiEn fait, les chiffres montrent quatre victoires, trois défaites et deux nuls en faveur de la Cerise d’Osaka. De même, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Ligue japonaise J1. Le dernier match entre Cerise d’Osaka et le Vissel Kobé Cette compétition s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée par un match nul 1-1.

Actuellement, entre Cerise d’Osaka et le Vissel Kobé il y a une différence de 11 points dans le classement. L’équipe de Lévir Culpi Il entre dans le match en douzième position et avec 23 points avant le match. Pour sa part, Vissel Kobé il compte 34 points et se classe quatrième de la compétition.