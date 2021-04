Aperçu du match: Chelsea – Brighton et Hove Albion

19/04/2021 à 21:01 CEST

Mardi prochain à 21h00 se jouera le match de la trente-deuxième journée de Premier League, dans lequel nous le verrons affronter le Chelsea et à Brighton dans le le pont de Stamford.

le Chelsea affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la trente-deuxième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir gagné hors de son terrain par un score de 1-4 à Palais de cristal dans le Parc Selhurst, avec des buts de Zouma, Havertz Oui Pulisic. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 15 des 31 matches disputés jusqu’à présent en Premier League, avec 50 buts marqués contre 31 encaissés.

Concernant l’équipe visiteuse, le Brighton et Hove Albion a récolté un nul nul contre le Everton, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Avant ce match, le Brighton et Hove Albion ils avaient remporté sept des 31 matchs de Premier League cette saison, marquant 33 buts pour et 38 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Chelsea Il a gagné sept fois, a été battu trois fois et a fait match nul cinq fois en 15 matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. À la maison, le Brighton et Hove Albion Il a un bilan de cinq victoires, six défaites et quatre nuls en 15 matchs joués, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le le pont de Stamford et le bilan est de trois victoires en faveur de Chelsea. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les BrightonEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Chelsea et le Brighton dans ce tournoi, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-3 en faveur des locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 21 points en faveur de la Chelsea. le Chelsea Il arrive au meeting avec 54 points dans son casier et occupe la cinquième place avant le match. Pour sa part, le Brighton et Hove Albion il compte 33 points et occupe la quinzième place du classement.