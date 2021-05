Aperçu du match: Chicago Fire

07/05/2021 à 19:01 CEST

le le feu de Chicago disputera son cinquième match en Major League Soccer contre le Union de Philadelphie, dont le départ est prévu samedi prochain à 19 h 00 au Stade SeatGeek.

le le feu de Chicago visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond au cinquième jour après avoir perdu le dernier match contre le New York RB par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont remporté aucun des trois matchs disputés jusqu’à présent, avec trois buts marqués contre sept encaissés.

Pour sa part, Union de Philadelphie a subi une défaite à la La ville de New York dans le dernier match (0-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les trois matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle n’en a remporté aucun et a reçu quatre buts contre et en a marqué un en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le le feu de Chicago il est à égalité pour le moment dans son seul match joué à ce poste. À la maison, le Union de Philadelphie il n’est pas non plus allé au-delà d’un match nul lors de sa seule réunion à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade SeatGeekEn fait, les chiffres montrent sept victoires, trois défaites et trois nuls en faveur de la le feu de Chicago. Le dernier match auquel ils ont joué le feu de Chicago et le Union de Philadelphie Ce tournoi a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé sur un résultat 2-1 en faveur de la Union de Philadelphie.

Actuellement, les équipes sont à égalité à un moment donné du classement de la Major League Soccer, ce match pourrait donc changer leur place dans le tableau. L’équipe à domicile est treizième, tandis que l’équipe à l’extérieur est actuellement à la douzième place.