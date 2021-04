Aperçu du match: Chivas Guadalajara

04/04/2021

Activé à 00:31 CEST

le Chivas Guadalajara reçoit ce lundi à 0h00 la visite du Santos Laguna dans le Stade d’Akron lors de son treizième match en Liga MX de Clausura.

le Chivas Guadalajara atteint la treizième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Amérique par un score de 0-3. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des 11 matchs disputés jusqu’à présent.

Du côté des visiteurs, le Santos Laguna Il a été battu par 1-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Lion, pour qu’il cherche un triomphe contre Chivas Guadalajara pour définir le cours de la compétition. Sur les 12 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Santos Laguna il en a remporté six.

En tant que local, le Chivas Guadalajara il a gagné une fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul deux fois en cinq matchs disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Dans le rôle de visiteur, le Santos Laguna a gagné une fois, a été battu deux fois et a fait match nul deux fois lors de ses cinq matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Chivas Guadalajara pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la Chivas Guadalajara et le bilan est de huit victoires, 10 défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Chivas Guadalajara et le Santos Laguna dans ce tournoi, c’était en août 2020 et le match s’est terminé sur un score de 2-0 pour le Santos Laguna.