Aperçu du match : Churra – Muleño

05/06/21 à 11:11 CEST

Dimanche prochain à 10h15, se jouera le match de la neuvième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui mesurera à Churra et à Muleño dans le Municipal de Churra.

le Churra affronte avec optimisme le match de la neuvième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir battu le Lorca à Francisco Artés Carrasco 0-1, avec un but de Juan Matias. De plus, les locaux ont remporté quatre des huit matchs disputés à ce jour, avec 26 buts en faveur et 41 contre.

Du côté des visiteurs, le Muleño a subi une défaite contre le Plus Ultra lors du dernier match (2-3), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière en championnat. À ce jour, sur les huit jeux que le Muleño En deuxième phase de troisième division, il n’en a remporté aucun avec un bilan de 23 buts marqués contre 47 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Churra Il a un record d’une victoire, une défaite et deux nuls en quatre matchs joués à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Dans le rôle de visiteur, le Muleño Il a un record de trois défaites et un match nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Churra si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Churra et le bilan est de trois victoires, une défaite et un nul pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe locale a une séquence de quatre matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Muleño. La dernière fois qu’ils ont joué le Churra et le Muleño Dans cette compétition, c’était en mars 2020 et ils ont fini par faire match nul 0-0.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on constate que les locaux sont en tête avec un avantage de 12 points par rapport à la Churra. L’équipe de Jaime Alarcon il se classe septième avec 30 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 18 points et occupent la neuvième position de la compétition.