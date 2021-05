Aperçu du match: Churra – Murcia City

08/05/2021 à 10:19 CEST

Dimanche prochain à 10h15, se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le Churra et à Murcie dans le Municipale de Churra.

le Churra affronte avec un esprit renforcé le match de la cinquième journée pour canaliser une séquence positive après avoir gagné lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Muleño à domicile (0-1) et contre Lorca à domicile (2-0). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des quatre matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 20 buts en faveur et 39 contre.

Du côté des visiteurs, le Murcie a gagné contre Plus Ultra dans son stade par 2-0 et auparavant, il l’avait également fait hors de son terrain contre le Totana olympique par 1-2, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Churra. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Murcie Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté trois avec un solde de 18 buts marqués contre 19 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Churra a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs joués dans son domaine, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui Murcie, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Municipale de Churra. Aux sorties, le Murcie Il a un bilan d’une victoire et d’un match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés précédemment au stade de la Churra et le bilan est de deux victoires et un nul pour l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière confrontation entre les Churra et le Murcie Cette compétition s’est déroulée en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat 0-1 en faveur des locaux.

Actuellement, le Murcie il est en tête du classement avec une différence de neuf points par rapport à son rival. L’équipe de Jaime Alarcon Il arrive au match en septième position et avec 22 points avant le match. Pour sa part, Murcie il est premier du tableau avec 31 points.