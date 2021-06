Aperçu du match : Cincinnati – Colorado Rapids

in

19/06/2021 à 01h31 CEST

le Cincinnati jouera son onzième match en Major League Soccer contre le Rapides du Colorado, qui débutera ce dimanche à 13h30 au Stade de Nippert.

le Cincinnati vient au duel avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des six matchs disputés à ce jour, avec une séquence de six buts pour et 15 contre.

Du côté des visiteurs, le Rapides du Colorado Il a remporté la victoire contre le FC Dallas lors de leur dernier match de la compétition (3-0), avec autant de Rosenberry, Quartiers Oui Tessmann, alors il espère répéter le tableau d’affichage, cette fois dans le stade de la Cincinnati. Avant ce match, le Rapides du Colorado ils avaient remporté quatre des sept matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec une fiche de 12 buts pour et huit contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Cincinnati il a réalisé un bilan de deux défaites en deux matchs disputés dans son domaine, ce qui offre plus d’opportunités que prévu pour les visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Dans le rôle de visiteur, le Rapides du Colorado a gagné une fois et fait match nul une fois dans leurs trois matchs joués, donc les joueurs du Cincinnati Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

De même, les visiteurs accumulent plein de victoires dans le stade de la Cincinnati, car ils ont déjà remporté trois matchs à l’extérieur. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans ce tournoi a eu lieu en juin 2019 et s’est terminé sur un résultat de 3-1 en faveur du Rapides du Colorado.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de neuf points en faveur de la Rapides du Colorado. Les locaux, avant ce match, sont à la quatorzième place avec quatre points au classement. Pour sa part, Rapides du Colorado il compte 13 points et se classe quatrième de la compétition.