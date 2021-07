Aperçu du match : Cincinnati – Columbus Crew

09/07/2021 à 01:30 CEST

Samedi prochain à 01h30 se jouera le match de la seizième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Cincinnati et à L’équipage de Colomb dans le Stade de Nippert.

le Cincinnati Il affronte le match de la seizième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir obtenu un match nul contre lui Dynamo de Houston lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans trois des 10 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 10 buts pour et 18 contre.

Du côté des visiteurs, le L’équipage de Colomb a récolté une égalité à double sens contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Sur les 11 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le L’équipage de Colomb il en a remporté quatre avec 11 buts pour et neuf contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Cincinnati il a réalisé un bilan de trois défaites en trois matchs joués dans son stade, il devra donc très bien défendre son objectif s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Dans le rôle de visiteur, le L’équipage de Colomb Il a gagné une fois et a fait match nul deux fois en six matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Cincinnati pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de la CincinnatiEn fait, les chiffres montrent deux défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le L’équipage de Colomb. Le dernier match auquel ils ont joué Cincinnati et le L’équipage de Colomb Dans cette compétition, il a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé par un résultat de 2-1 pour les locaux.

Actuellement, entre Cincinnati et le L’équipage de Colomb il y a une différence de cinq points dans le classement. L’équipe de Jaap stam Il arrive au match en onzième position et avec 11 points avant le match. Pour sa part, L’équipage de Colomb il compte 16 points et se classe neuvième de la compétition.