Aperçu du match : Cincinnati – Montreal Impact

18/08/2021 à 01:31 CEST

Le Cincinnati jouera son vingt-septième match en Major League Soccer contre le Impact de Montréal, qui débutera jeudi prochain à 13h30 au Stade de Nippert.

Le Cincinnati Il affronte le match de la vingt-septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui Ville d’Orlando à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des 17 matchs disputés jusqu’à présent, avec 18 buts marqués contre 30 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Impact de Montréal réussi à vaincre le Les Red Bulls de New York 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Wanyama et Ibrahim, alors il espère répéter le tableau d’affichage, cette fois dans le stade de la Cincinnati. Sur les 19 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Impact de Montréal il en a remporté sept avec un bilan de 26 buts pour et 25 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Cincinnati Ils ont réalisé un bilan de trois défaites et quatre nuls en sept matchs à domicile, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Dans le rôle de visiteur, le Impact de Montréal a un bilan de deux victoires, six défaites et deux nuls en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Cincinnati pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de CincinnatiEn fait, les chiffres montrent une victoire en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Cincinnati et le Impact de Montréal dans ce tournoi, c’était en juillet 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 5-4 en faveur des visiteurs.

En regardant la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de 10 points en faveur de Impact de Montréal. L’équipe de Jaap stam il se classe à la douzième place avec 16 points à son tableau de bord. En revanche, les visiteurs ont 26 points et occupent la septième position du tournoi.