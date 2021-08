Aperçu du match : Colorado Rapids

21/08/2021 à 03:01 CEST

Le Rapides du Colorado joue ce dimanche à 15h00 son vingt-huitième match de Major League Soccer contre le Véritable lac salé dans le Le parc d’articles de sport de Dick.

Le Rapides du Colorado affronte avec optimisme le match de la 28e journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 1-3, le premier contre le LA Galaxie loin de chez lui et le second contre lui Dynamo de Houston à domicile. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 10 des 18 matchs disputés à ce jour, avec 27 buts pour et 18 contre.

Pour sa part, Véritable lac salé il venait de remporter ses deux derniers matchs 2-1 et 1-0, le premier contre lui Dynamo de Houston dans son fief et le second avant lui Austin FC en tant que local, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Rapides du Colorado. À ce jour, sur les 19 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté sept avec un bilan de 29 buts marqués contre 21 encaissés.

En référence à la performance locale, le Rapides du Colorado Il a gagné cinq fois, a perdu une fois et a fait match nul trois fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui sembler encourageants. Véritable lac salé, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Le parc d’articles de sport de Dick. Aux sorties, le Véritable lac salé Il a gagné deux fois, a été battu quatre fois et a fait match nul deux fois dans ses huit matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Rapides du Colorado pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Le parc d’articles de sport de Dick, en fait, les chiffres montrent neuf défaites et cinq nuls en faveur de la Rapides du Colorado. De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs d’affilée au stade de la Rapides du Colorado. Le dernier affrontement entre les Rapides du Colorado et le Véritable lac salé Cette compétition s’est jouée en juillet 2021 et s’est terminée sur un score de 3-0 pour le Véritable lac salé.

En regardant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les habitants sont au-dessus du Véritable lac salé avec une différence de sept points. L’équipe de Robin Fraser il se classe troisième avec 34 points à son tableau de bord. En revanche, les visiteurs sont en cinquième position avec 27 points.