Aperçu du match : Colorado Rapids

25/09/2021 à 02h01 CEST

Les Rapides du Colorado jouera son trente-cinquième match en Major League Soccer contre le Toronto FC, qui aura lieu dimanche prochain à 14h00 dans le Le parc d’articles de sport de Dick.

Les Rapides du Colorado Il affronte le match de la trente-cinquième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul le dernier match disputé contre le Whitecaps de Vancouver. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 24 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et cumulent un chiffre de 24 buts encaissés contre 35 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Toronto FC Il a remporté la victoire contre le Nashville SC lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec autant de González et Shaffelbourg, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Rapides du Colorado. Avant ce match, le Toronto FC il avait remporté quatre des 25 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, marquant 28 buts pour et 51 contre.

En tant que local, le Rapides du Colorado il a gagné six fois, il a perdu une fois et il a fait match nul cinq fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Toronto FC Il affiche un bilan de deux victoires, 11 défaites et un nul en 14 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Rapides du Colorado pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Le parc d’articles de sport de Dick, se soldant par une défaite et un match nul en faveur du Rapides du Colorado. De plus, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs en battant leur rival dans cette compétition. Le dernier match auquel ils ont joué Rapides du Colorado et le Toronto FC Cette compétition s’est déroulée en septembre 2019 et s’est terminée sur un résultat de 3-2 en faveur du Toronto FC.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant la dispute du match, le Rapides du Colorado est en avance sur le Toronto FC avec une différence de 26 points. Les Rapides du Colorado Il arrive à la rencontre avec 44 points à son casier et occupe la troisième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 18 points et occupent la quatorzième position du tournoi.