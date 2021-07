Aperçu du match : Colorado Rapids

17/07/2021 à 03:00 CEST

le Rapides du Colorado joue ce dimanche à 3h00 son dix-septième match de Major League Soccer contre le Tremblements de terre de San José dans le Le parc d’articles de sport de Dick.

le Rapides du Colorado arrive avec empressement au dix-septième jour après avoir remporté le Minnesota United dans le Le parc d’articles de sport de Dick 2-0, avec tant de Galvan Oui Shinyashiki. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 11 matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 18 buts pour et 12 contre.

Du côté des visiteurs, le Tremblements de terre de San José a récolté une égalité à double sens contre le Minnesota United, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de classement contre le Rapides du Colorado. Avant ce match, le Tremblements de terre de San José il avait remporté trois des 12 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a concédé 22 buts contre et marqué 14 pour.

En tant que local, le Rapides du Colorado Il a gagné quatre fois, a été battu une fois et a fait match nul une fois en six matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. A la maison, le Tremblements de terre de San José Il a perdu trois fois et a fait match nul deux fois dans ses six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qu’il va mesurer contre lui. Rapides du Colorado.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Le parc d’articles de sport de Dick, obtenant ainsi 13 défaites et neuf nuls en faveur de la Rapides du Colorado. De plus, les locaux ont un total de neuf matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Rapides du Colorado et le Tremblements de terre de San José dans ce tournoi, c’était en septembre 2020 et s’est terminé sur un score de 5-0 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de neuf points. A ce moment, le Rapides du Colorado il compte 20 points et est en quatrième position. Quant au rival, le Tremblements de terre de San José, est en douzième position avec 11 points.