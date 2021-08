Aperçu du match : Consadole Sapporo

08/08/2021 à 08:01 CEST

Le Rouges Urawa voyage ce lundi à Dôme de Sapporo se mesurer avec Consadole Sapporo dans leur vingt-troisième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 8h00.

Le Consadole Sapporo affronte la vingt-troisième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après le match nul du dernier match disputé contre le Vegalta Sendai. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 21 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 27 buts pour et 28 contre.

Du côté des visiteurs, le Rouges Urawa il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Oita Trinita, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison de la J1 Japanese League, le Rouges Urawa il en a remporté 10 avec un chiffre de 26 buts pour et 23 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Consadole Sapporo Il a réalisé des statistiques de cinq victoires, trois défaites et deux nuls en 10 matchs joués dans son domaine, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Rouges Urawa a un bilan de trois victoires, cinq défaites et deux nuls en 10 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade du Consadole Sapporo pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Consadole Sapporo et les résultats sont une victoire, quatre défaites et un match nul pour l’équipe locale. A son tour, l’équipe visiteuse enchaîne trois matchs de suite sans connaître la défaite à domicile face aux Consadole Sapporo. La dernière fois qu’ils ont affronté le Consadole Sapporo et le Rouges Urawa dans ce tournoi, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate qu’il y a un écart de six points en faveur de l’équipe visiteuse. Les locaux arrivent à la rencontre en dixième position et avec 29 points au casier. Pour sa part, Rouges Urawa il compte 35 points et occupe la septième position du classement.