Aperçu du match: Crotone – Sampdoria

20/04/2021 à 20:48 CEST

La Sampdoria visitez ce mercredi pour Ezio Scida se mesurer avec Crotone lors de son trente-deuxième tour de Serie A, qui débutera à 20h45.

le Crotone les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match correspondant au trente-deuxième jour après avoir subi une défaite contre lui Udinese lors du match précédent par un score de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 31 matchs disputés à ce jour, avec 38 buts en faveur et 79 contre.

Du côté des visiteurs, le Sampdoria a remporté la victoire contre le Hellas Vérone lors de leur dernier match de la compétition (3-1), avec des buts de Morten Thorsby, Manolo Gabbiadini Oui Jakub Jankto, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Crotone. Sur les 31 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Sampdoria Il en a remporté 11 avec 42 buts pour et 46 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Crotone Ils ont réalisé un bilan de quatre victoires, 10 défaites et un nul en 15 matchs disputés dans leur stade, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Sampdoria Ils ont été battus sept fois et ont fait match nul quatre fois en 15 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’ils devront mettre beaucoup d’efforts dans leur visite à Crotone si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade du Crotone et le bilan est de deux victoires, une défaite et trois nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Crotone et la Sampdoria Dans cette compétition, c’était en décembre 2020 et la rencontre s’est conclue sur un score de 3-1 pour les visiteurs.

En analysant leur position dans le tableau de classement de la Serie A, on voit que les deux équipes sont séparées de 24 points en faveur de la Sampdoria. L’équipe de Serse cosmi Il arrive au jeu en vingtième position et avec 15 points avant le match. Pour sa part, Sampdoria il compte 39 points et occupe la dixième place du classement.