Aperçu du match : Cruz Azul

in

19/09/2021

Le à 09h30 CEST

Lundi prochain à 02h00 se jouera la rencontre de la neuvième journée de la Ligue d’Ouverture MX, qui affrontera les Croix Bleue et à Querétaro dans le stade aztèque.

Les Croix Bleue Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la neuvième journée après avoir subi une défaite contre lui FC Juárez dans le match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des huit matchs disputés jusqu’à présent.

Du côté des visiteurs, le Querétaro réussi à vaincre le Necaxa 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Julio González, Pablo Barrera et Kevin Escamilla, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Croix Bleue. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté un.

Concernant la performance dans son stade, le Croix Bleue Il a un record d’une victoire, une défaite et deux nuls en quatre matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Querétaro a un bilan de deux défaites et deux nuls en quatre matchs joués, donc en théorie cela pourrait être un match favorable pour le Croix Bleue Ajoutez un résultat positif à la maison.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Croix Bleue, les chiffres montrent six défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Querétaro. Le dernier match que les deux équipes ont joué dans cette compétition a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminé sur un score de 4-1 en faveur de la Croix Bleue.