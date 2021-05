Aperçu du match: DC United

13/05/2021 à 02:00 CEST

Vendredi prochain à 02h00 se jouera le match de la sixième journée de Major League Soccer, qui mesurera à DC United et à le feu de Chicago dans le Champ Audi.

le DC United visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match qui correspond au sixième jour après avoir perdu le dernier match contre le Columbus Crew par un score de 3-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de quatre buts en faveur et neuf contre.

Du côté des visiteurs, le le feu de Chicago a subi une défaite à la Union de Philadelphie dans le dernier match (0-2), de sorte qu’une victoire contre le DC United cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le le feu de Chicago En Major League Soccer, il n’en a remporté aucun et accumule un chiffre de neuf buts encaissés contre trois en faveur.

En référence à la performance locale, le DC United a gagné jusqu’à présent dans son seul match joué à ce poste. Aux sorties, le le feu de Chicago ils ont perdu deux fois lors de leurs deux matches disputés, des chiffres qui montrent des carences dans l’équipe lors de leurs matches à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de DC UnitedEn fait, les chiffres montrent 11 défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le le feu de Chicago. Le dernier match auquel ils ont joué DC United et le le feu de Chicago Ce tournoi a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé sur un résultat 2-1 en faveur de la le feu de Chicago.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir que les deux équipes sont séparées par deux points en faveur de DC United. le DC United Il arrive au meeting avec trois points dans son casier et occupant la onzième place avant le match. Pour sa part, le le feu de Chicago est treizième du tableau avec un point.