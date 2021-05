Aperçu du match de la 10e journée : Atlanta United

28/05/2021 à 21h30 CEST

Samedi prochain à 21h30 se jouera le match de la dixième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Atlanta et à Nashville dans le Stade Mercedes-Benz.

le Atlanta United vient à la rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul 1-1 contre lui Sondeurs de Seattle à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des six matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ont une séquence de sept buts consécutifs contre cinq buts encaissés.

Pour sa part, Nashville SC Il a remporté la victoire contre le Austin FC lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Fidèle, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Atlanta United. Avant ce match, le Nashville SC il avait remporté deux des six matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a marqué quatre buts contre sept pour.

Concernant la performance dans son stade, le Atlanta United il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. Aux sorties, le Nashville SC il a dû se contenter d’un match nul dans son seul match à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Atlanta UnitedEn fait, les chiffres montrent une victoire en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Atlanta et le Nashville Cette compétition a eu lieu en septembre 2020 et s’est terminée sur un résultat de 4-2 en faveur du Nashville.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs devancent leur rival avec un écart d’un point. A ce moment, le Atlanta United il compte neuf points et occupe la cinquième position. De son côté, l’équipe visiteuse est quatrième avec 10 points.