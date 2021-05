Aperçu du match de la 10e journée: Colorado Rapids

29/05/2021 à 03:00 CEST

Dimanche prochain à 03h00 se jouera le match de la dixième journée de la Major League Soccer, qui mesurera à Colorado Rapids et à FC Dallas dans le Parc d’articles de sport Dick’s.

le Colorado Rapids vient au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Los Angeles FC par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des six matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de neuf buts en faveur et huit contre.

Concernant les visiteurs, le FC Dallas a récolté une égalité dans les deux sens contre le Véritable lac salé, ajoutant un point dans le dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le FC Dallas il avait gagné dans l’un des six matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a un record de huit buts concédés contre huit pour.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Colorado Rapids a gagné deux fois et perdu une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui FC Dallas, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Parc d’articles de sport Dick’s. À la maison, le FC Dallas a un bilan de deux défaites en deux matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Colorado Rapids.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Colorado Rapids et les résultats sont 18 victoires, 10 défaites et 12 nuls pour l’équipe à domicile. À leur tour, les locaux ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant à domicile contre le FC Dallas. La dernière fois que les deux équipes ont disputé cette compétition, c’était en avril 2021 et le résultat était un match nul (0-0).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont au-dessus de la FC Dallas avec une différence de quatre points. L’équipe de Robin Fraser il se classe cinquième avec 10 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs ont six points et occupent la onzième place de la compétition.