Aperçu du match de la 11e journée : UD Atios

12/06/2021 à 18:10 CEST

le Comme Pontes voyage ce dimanche à Ou Carballo se mesurer avec le UD Atios dans son onzième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 18h00.

La UD Atios vient avec optimisme pour le match de la onzième journée après avoir gagné à Fisterra 0-2, avec un but de Manu Vilan. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des 10 matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec une séquence de 28 buts pour et 46 contre.

Pour sa part, Comme Pontes a récolté une égalité à un contre le Pontellas, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Sur les 10 matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Comme Pontes il n’en a remporté aucun avec un bilan de 29 buts pour et 58 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le UD Atios Il a réalisé des statistiques de deux victoires, deux défaites et un nul en cinq matchs à domicile, indiquant qu’il devra faire un effort lors de ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Comme Pontes Il a un bilan de quatre défaites et un nul en cinq matchs joués, il doit donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la UD Atios pour essayer de briser les statistiques.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on constate que les locaux sont en tête avec un avantage de huit points par rapport à la UD Atios. La UD Atios arrive à la rencontre avec 31 points à son casier et occupant la huitième place avant le match. Pour sa part, le Comme Pontes il compte 23 points et se classe onzième de la compétition.