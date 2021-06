Aperçu du match de la 12e journée : Houston Dynamo

in

23/06/2021 à 02h31 CEST

le Dynamo de Houston joue ce jeudi à 2:30 son douzième match de Major League Soccer contre le Bois de Portland dans le Stade de la boussole BBVA.

le Dynamo de Houston Il fait face au jeu en voulant ajouter plus de points à son classement après avoir obtenu un match nul contre lui Los Angeles FC lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des neuf matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 12 buts pour et 13 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Bois de Portland vient de battre à domicile 2-1 dans le Parc de la Providence, avec des objectifs de Asprilla Oui Loria contre Ville sportive de Kansas lors de la dernière partie jouée, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Dynamo de Houston. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté quatre et a un bilan de 11 buts marqués contre 12 buts reçus.

En référence aux résultats en tant que local, le Dynamo de Houston a un bilan de trois victoires et un nul en quatre matchs disputés à domicile, des chiffres qui parlent assez bien de l’équipe de Onglet Ramos quand il joue dans son stade. A la maison, le Bois de Portland a gagné une fois dans ses quatre matchs jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Dynamo de Houston Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade BBVA Compass, en fait, les chiffres montrent quatre victoires et cinq nuls en faveur de la Dynamo de Houston. À leur tour, les locaux ont un total de neuf matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Dynamo de Houston et le Bois de Portland Cette compétition s’est déroulée en avril 2021 et s’est terminée sur un résultat 2-1 en faveur de la Bois de Portland.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points dans le classement de la Major League Soccer (12 points), donc ce match pourrait aider à égaliser. Les locaux occupent la sixième place du classement tandis que, de leur côté, les visiteurs occupent la septième position.