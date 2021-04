Aperçu du match de la 13e journée: Atlas Guadalajara contre Tijuana

04/03/2021

Activé à 01:31 CEST

Dimanche prochain à 01h00 se jouera le match de la treizième journée de la Ligue MX Clausura, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Atlas Guadalajara et à Tijuana dans le Jalisco.

le Atlas Guadalajara arrive au treizième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Croix Bleue lors du match précédent par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans cinq des 12 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 13 buts pour et 10 contre.

Du côté des visiteurs, le Tijuana a réussi à vaincre le Queretaro 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Mauro Manotas et Fidel Martinez, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Atlas Guadalajara. À ce jour, sur les 12 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté quatre avec un bilan de 15 buts pour et 14 contre.

En référence à la performance locale, le Atlas Guadalajara il a gagné trois fois, perdu deux fois et fait match nul une fois en six matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il glisse des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Tijuana a un bilan d’une victoire, deux défaites et trois nuls en six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Atlas Guadalajara pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Jalisco, obtenant au final quatre victoires, une défaite et six nuls en faveur de la Atlas Guadalajara. Le dernier match auquel ils ont joué Atlas Guadalajara et le Tijuana dans cette compétition a eu lieu en juillet 2020 et s’est terminée par un résultat 3-1 en faveur de la Tijuana.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par deux points en faveur de la Atlas Guadalajara. L’équipe de Diego Cocca Il arrive au match en sixième position et avec 18 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 16 points et occupent la huitième position de la compétition.