Aperçu du match de la 13e journée : Nashville SC

in

26/06/2021 à 02:30 CEST

le Nashville joue ce dimanche à 14h30 son treizième match de Major League Soccer contre le Impact de Montréal dans le Stade Nissan.

le Nashville SC vient au duel avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Les Red Bulls de New York dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des huit matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de neuf buts pour et huit contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Impact de Montréal a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le DC United lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Nashville SC. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté trois et a un bilan de 10 buts marqués contre neuf buts reçus.

En tant que local, le Nashville SC Il a un bilan de deux victoires et trois nuls en cinq matchs joués dans son stade, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. A la maison, le Impact de Montréal Ils ont gagné deux fois, perdu deux fois et fait match nul une fois lors de leurs cinq matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur auquel les hôtes devront faire face.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Nashville SC et le solde est une égalité pour l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Nashville et le Impact de Montréal dans la compétition, c’était en avril 2021 et le match s’est conclu par un match nul 2-2.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs devancent leur rival avec une différence d’un point. L’équipe de Gary Smith il se classe 10e avec 11 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Impact de Montréal il a 12 points et se classe huitième du tournoi.