Aperçu du match de la 14e journée: Vissel Kobe

14/05/2021 à 09h00 CEST

Samedi prochain à 09h00 se jouera le match de la quatorzième journée de la Ligue japonaise J1, qui affrontera le Vissel Kobe et à Cerise Osaka dans le NOEVIR Stadium Kobe.

le Vissel Kobe atteint le quatorzième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Yokohama F. Marinos par un score de 2-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté six des 13 matchs disputés à ce jour et cumulent un chiffre de 12 buts contre 18 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Cerise Osaka perdu par un score de 1-0 lors du match précédent contre le Nagoya Grampus, alors il cherchera un triomphe sur le Vissel Kobe pour définir le cap du championnat. À ce jour, sur les 13 matchs joués par le Cerise Osaka En Ligue japonaise J1, il en a remporté six et accumule un chiffre de 13 buts encaissés contre 18 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Vissel Kobe il a gagné trois fois, il a été battu une fois et il a fait match nul deux fois en six matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à son portefeuille. À la maison, le Cerise Osaka Il a un bilan d’une victoire, quatre défaites et un nul en six matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Vissel Kobe pour essayer de casser les statistiques.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le NOEVIR Stadium Kobe et le bilan est de quatre victoires, trois défaites et deux nuls en faveur de la Vissel Kobe. La dernière confrontation entre les Vissel Kobe et le Cerise Osaka Cette compétition s’est déroulée en septembre 2020 et s’est terminée par un résultat 0-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par deux points en faveur de la Vissel Kobe. L’équipe de Atsuhiro Miura il se classe cinquième avec 23 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Cerise Osaka il compte 21 points et se classe septième de la compétition.