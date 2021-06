Aperçu du match de la 18e journée : Urawa Reds

19/06/2021 à 12:00 CEST

le Rouges Urawa reçoit ce dimanche à 12h00 la visite du bellmar Shonan dans le Stade de Saitama 2002 lors de leur dix-huitième match en J1 Japanese League.

le Rouges Urawa Il atteint la dix-huitième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances en championnat après avoir fait match nul lors du dernier match disputé contre le Nagoya Grampus. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 17 matchs disputés jusqu’à présent en J1 Japanese League, avec 20 buts marqués contre 19 encaissés.

Du côté des visiteurs, le bellmar Shonan a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Tokushima Vortis lors de leur dernière rencontre, si bien qu’ils arrivent au match avec l’illusion de récupérer des points laissés pour compte. Sur les 17 matchs qu’il a disputés cette saison de la J1 Japanese League, le bellmar Shonan il en a remporté trois avec un chiffre de 15 buts pour et 18 contre.

En tant que local, le Rouges Urawa il a gagné six fois, il a perdu une fois et il a fait match nul trois fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le bellmar Shonan a un bilan d’une victoire, cinq défaites et trois nuls en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Rouges Urawa pour essayer de briser les statistiques.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Rouges Urawa, les chiffres font état de deux défaites et d’un nul en faveur de l’équipe locale. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs trois dernières visites au stade de la Rouges Urawa. La dernière rencontre entre les Rouges Urawa et le bellmar Shonan Cette compétition s’est jouée en décembre 2020 et s’est soldée par un match nul (0-0).

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les deux équipes sont séparées de 11 points en faveur de Rouges Urawa. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 28 points au classement. Pour sa part, bellmar Shonan il compte 17 points et se classe treizième de la compétition.