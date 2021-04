Aperçu du match de la 1e journée: Almagro

04/02/2021 à 19:40 CEST

La deuxième phase de la troisième division se poursuit à la recherche de nouveaux objectifs pour le Almagro et le Azuqueca, qui verra les visages dans le stade Manuel Trujillo ce samedi à 18h30.

le Almagro classé 11e dans la première phase de la troisième division avec 14 points et des chiffres de 14 buts en faveur et 33 contre.

En ce qui concerne son rival, le Azuqueca Il s’est classé septième lors de la phase précédente de la compétition avec 27 points et un bilan de 22 buts en sa faveur et 24 contre.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de AlmagroEn fait, les chiffres montrent deux défaites et deux nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs ajoutent deux matchs de suite sans perdre dans le fief du Almagro. La dernière fois qu’ils ont joué au Almagro et le Azuqueca dans la compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un 1-0 pour les visiteurs.