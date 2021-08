Aperçu du match de la 23e journée : Yokohama

08/08/2021 à 11h00 CEST

Le Nagoya Grampus rendez-vous ce lundi pour Stade de football NHK Spring Mitsuzawa se mesurer avec Yokohama dans sa vingt-troisième manche de la J1 Japanese League, qui débutera à 11h00.

Le Yokohama affronte avec optimisme le match de la vingt-troisième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté la victoire à l’extérieur au Stade EDION par 0-1 contre Sanfrecce Hiroshima, avec un objectif de Ogawa. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des 22 matchs disputés à ce jour, avec 14 buts pour et 51 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Nagoya Grampus ne pouvait pas gagner à Kawasaki Frontale lors de son dernier match (0-4), il cherchera donc une victoire contre le Yokohama pour fixer le cap dans la compétition. À ce jour, sur les 21 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté 11 avec un bilan de 23 buts pour et 16 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Yokohama Ils ont réalisé des chiffres d’une victoire, six défaites et quatre nuls en 11 matchs disputés sur leur terrain, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Dans le rôle de visiteur, le Nagoya Grampus ils ont gagné six fois et perdu deux fois en 11 matchs jusqu’à présent, donc le match pourrait être serré entre les deux équipes.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Yokohama et les résultats sont une victoire et une défaite en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Yokohama et le Nagoya Grampus dans cette compétition, c’était en mars 2021 et s’est terminé par un résultat de 3-0 en faveur du Nagoya Grampus.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 26 points en faveur de la Nagoya Grampus. L’équipe de Tomonobu Hayakawa il se classe à la vingtième place avec 11 points à son tableau de bord. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec 37 points.