Aperçu du match de la 25e journée: Lazio

Mardi prochain à 20h30 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de Serie A, dans lequel nous verrons le différend de victoire à la Lazio et à Turin dans le Stade olympique de Rome.

La Lazio entend améliorer sa position dans la compétition après avoir subi une défaite contre le AS Roma lors du match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 21 des 36 matchs joués jusqu’à présent et ont réussi à marquer 61 buts pour et 53 contre.

Du côté des visiteurs, le Turin ne pouvait pas faire face à la Spezia Calcio lors de leur dernier match (4-1), de sorte qu’une victoire contre le Lazio cela l’aiderait à améliorer son bilan dans le tournoi. Sur les 36 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Turin il en a remporté sept avec un chiffre de 49 buts pour et 68 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Lazio Il a gagné 13 fois, il a été battu trois fois et il a fait match nul deux fois en 18 matchs disputés jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Turin, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Stade olympique de Rome. Dans le rôle de visiteur, le Turin Il a un bilan de quatre victoires, huit défaites et six nuls en 18 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le jeu qui le mesurera avec le Lazio.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Lazio et le bilan est de huit victoires, trois défaites et huit nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Turin. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lazio et le Turin Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-4 pour les locaux.

À ce jour, le Lazio il est en tête du classement avec une différence de 32 points par rapport à son rival. L’équipe de Simone Inzaghi Il arrive au match en sixième position et avec 67 points avant le match. Pour sa part, le Turin il compte 35 points et occupe la dix-septième place du classement.