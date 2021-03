Aperçu du match de la 26e journée: Eintracht Francfort

19/03/2021 à 15:33 CET



Samedi prochain à 15h30 se jouera le match de la vingt-sixième journée de Bundesliga, dans lequel nous les verrons s’affronter Francfort et à Union Berlin dans le Arène de la Commerzbank.

Le Eintracht Francfort Il affronte le match de la vingt-sixième journée avec le désir d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir dessiné le dernier match joué contre le RB Leipzig. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 des 25 matchs disputés à ce jour en Bundesliga, avec une séquence de 48 buts en faveur et 34 contre.

Pour sa part, Union Berlin a réussi à vaincre le Eau de Cologne 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Max Kruse Oui Christophe Trimmel, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le fief de la Eintracht Francfort. Avant ce match, le Union Berlin ils avaient gagné dans neuf des 25 matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec 38 buts pour et 27 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Eintracht Francfort il a gagné six fois et fait match nul six fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Union Berlin a un bilan de quatre victoires, quatre défaites et quatre nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Eintracht Francfort pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Eintracht FrancfortEn fait, les chiffres montrent une victoire, une défaite et deux nuls pour les hôtes. La dernière fois qu’ils ont joué au Francfort et le Union Berlin Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 3-3.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Bundesliga, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Eintracht Francfort est en avance sur le Union Berlin avec une différence de six points. Le Eintracht Francfort Il arrive au meeting en quatrième position avec 44 points dans le casier. Pour sa part, le Union Berlin il compte 38 points et occupe la septième place du classement.