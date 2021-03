Aperçu du match de la 28e journée: Wolverhampton Wanderers

14/03/2021 à 21:03 CET



Lundi prochain à 21h00 se jouera le match de la vingt-huitième journée de Premier League, dans lequel nous verrons le différend de victoire Wolverhampton et à Liverpool dans le Stade Molineux.

Le Wolverhampton Wanderers vient au duel avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Manchester City lors du match précédent par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 28 matches disputés jusqu’à présent, avec 28 buts en faveur et 37 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Liverpool ne pouvait pas gagner à Chelsea lors de son dernier match (0-1), il cherchera donc une victoire contre Wolverhampton Wanderers pour définir le cours du tournoi. Avant ce match, le Liverpool ils avaient remporté 12 des 28 matchs de Premier League cette saison, avec un bilan de 47 buts marqués contre 36 encaissés.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Wolverhampton Wanderers Il a un bilan de cinq victoires, quatre défaites et quatre nuls en 13 matchs disputés dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Liverpool Il a un bilan de cinq victoires, trois défaites et cinq nuls en 13 matchs joués, c’est donc un rival assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Wolverhampton Wanderers et les résultats sont quatre défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté quatre matchs de suite au stade de la Wolverhampton. La dernière confrontation entre les Wolverhampton et le Liverpool Cette compétition s’est déroulée en décembre 2020 et s’est terminée par un score de 4-0 en faveur de la Liverpool.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, on constate que les deux équipes sont séparées de huit points en faveur de la Liverpool. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 35 points au classement. Pour sa part, le Liverpool il compte 43 points et occupe la septième place du classement.