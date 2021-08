Aperçu du match de la 2e journée : Lorient

in

08/12/2021 à 21:01 CEST

Le Monaco voyage ce vendredi à Stade Yves Allainmat-Le Moustoir se mesurer avec Lorient à son deuxième tour de Ligue 1, qui débutera à 21h00.

Le Lorient arrive au deuxième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul 1-1 contre le AS Saint Etienne à son dernier match.

Pour sa part, AS Monaco a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le FC Nantes lors de sa dernière rencontre, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois aux trois points.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Lorient et les résultats sont cinq défaites et quatre nuls pour les locaux. A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Lorient, car ils ont déjà remporté quatre matchs à l’extérieur. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi, c’était en février 2021 et le résultat a été un match nul (2-2).

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à un moment donné du classement de Ligue 1, donc le prochain match peut être une bonne occasion de rompre l’égalité. L’équipe locale est à la treizième place, tandis que les visiteurs sont à la onzième place.