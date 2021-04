Aperçu du match de la 33e journée: Cagliari

24/04/2021 à 18:02 CEST

Dimanche prochain à 18h00 se jouera le match de la trente-troisième journée de Serie A, qui affrontera le Cagliari Pourtant le Rome dans le Sable Sardaigne.

le Cagliari fait face avec optimisme pour la rencontre du trente-troisième jour après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Udinese loin de chez soi et contre lui Parme dans son domaine par 0-1 et 4-3, respectivement. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 32 matchs disputés à ce jour en Serie A, avec une séquence de 36 buts pour et 54 contre.

Du côté des visiteurs, le AS Roma a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Atalanta lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre dans le but d’arracher les trois points au Cagliari. Avant ce match, le AS Roma il avait gagné dans 16 des 32 matchs disputés en Serie A cette saison et a un bilan de 56 buts inscrits contre 48 buts reçus.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Cagliari Ils ont réalisé des statistiques de quatre victoires, neuf défaites et trois nuls en 16 matchs joués à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le AS Roma Elle a un bilan de cinq victoires, sept défaites et trois nuls dans les 15 matchs qu’elle a disputés jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points loin de chez elle.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Sable Sardaigne et le bilan est de sept victoires, sept défaites et huit nuls en faveur de la Cagliari. À son tour, l’équipe visiteuse ajoute huit matchs de suite sans perdre à domicile contre le Cagliari. La dernière fois qu’ils ont affronté le Cagliari et la Rome dans la compétition était en décembre 2020 et le match s’est conclu avec un score de 3-2 en faveur de la Rome.

Actuellement, le AS Roma Il est en tête du classement avec une différence de 27 points par rapport à son rival. le Cagliari Il arrive au meeting avec 28 points dans son casier et occupant la dix-huitième place avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 55 points et occupent la septième place du tournoi.