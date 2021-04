Aperçu du match de la 33e journée: Carthagène

04/04/2021 à 19:01 CEST

le Alcorcón voyager ce lundi pour Cartagonova se mesurer avec Carthagène dans son trente-troisième tour de la deuxième division, qui débutera à 19h00.

le Carthagène atteint le trente-troisième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres au championnat après avoir fait match nul 0-0 contre lui Real Saragosse dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 32 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 31 buts pour et 43 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Alcorcón a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Vrai Oviedo lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre Carthagène. À ce jour, sur les 32 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté huit avec un solde de 21 buts en faveur et 33 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Carthagène a gagné cinq fois, a perdu six fois et a fait match nul cinq fois en 16 matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui paraître encourageants. Alcorcón, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Cartagonova. Dans le rôle de visiteur, le Alcorcón ils ont gagné deux fois et ont été battus sept fois en 16 matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres duels dans le Cartagonova et les résultats sont une défaite et un nul en faveur de la Carthagène. La dernière fois qu’ils ont affronté le Carthagène et le Alcorcón dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 2-1 en faveur de Alcorcón.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par un point en faveur de la Alcorcón. le Carthagène il a 31 points dans la boîte, se classant à la vingt et unième place. De leur côté, les visiteurs totalisent 32 points et occupent la vingtième place de la compétition.