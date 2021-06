Aperçu du match de la 33e journée : Logroño Femenino

19/06/2021 à 12:12 CEST

le Athlétisme visite ce dimanche pour Las Gaunas se mesurer avec Logroño dans sa trente-troisième manche de la Primera Iberdrola, qui débutera à 11h30.

le Logroño Femelle Il a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la trente-troisième journée après avoir subi une défaite contre lui. Eibar Femmes dans le match précédent par un score de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 32 matches disputés à ce jour et ont réussi à inscrire 32 buts pour et 58 contre.

Du côté des visiteurs, le Atlético de Madrid Femmes réussi à vaincre le Espanyol Femmes 4-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Lombi, Laia, Carmen Alvarez Oui Perez, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Logroño Femelle. Avant ce match, le Atlético de Madrid Femmes il avait remporté 16 des 32 matchs disputés en Primera Iberdrola cette saison et cumulait un chiffre de 32 buts encaissés contre 58 en faveur.

En tant que local, le Logroño Femelle il a gagné quatre fois, il a perdu six fois et il a fait match nul six fois en 16 matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Aux sorties, le Atlético de Madrid Femmes ils ont gagné sept fois et fait match nul cinq fois en 16 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés en Las Gaunas et le bilan est de deux défaites en faveur de Logroño Femelle. De même, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Logroño. Le dernier match auquel ils ont joué Logroño et le Athlétisme dans la compétition c’était en novembre 2020 et s’est terminé sur un score de 2-0 en faveur des visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, on constate que les deux équipes sont séparées de 34 points en faveur de la Atlético de Madrid Femmes. L’équipe de Gerardo Garcia Léon il se classe à la dix-huitième place avec 23 points à son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs sont en cinquième position avec 57 points.