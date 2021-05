Aperçu du match de la 34e journée: AC Milan contre Benevento

30/04/2021 à 20:46 CEST

le Bénévent visitez ce samedi pour Giuseppe Meazza se mesurer avec Milan à son trente-quatrième tour de Serie A, qui débutera à 20h45.

le AC Milan arrive au trente-quatrième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre le Lazio lors du match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 20 des 33 matchs disputés jusqu’à présent en Serie A, avec une séquence de 60 buts en faveur et 41 contre.

Du côté des visiteurs, le Bénévent ne pouvait pas gagner à Udinese lors de son dernier match (2-4), il cherchera donc une victoire contre le AC Milan pour définir le cours du tournoi. Avant ce match, le Bénévent ils avaient gagné dans sept des 33 matchs disputés en Serie A cette saison et ont concédé 66 buts contre et en ont marqué 37 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le AC Milan Il a gagné sept fois, a perdu cinq fois et a fait match nul cinq fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Bénévent, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches disputés dans le Giuseppe Meazza. À la maison, le Bénévent Il a un bilan de cinq victoires, sept défaites et quatre nuls en 16 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la AC Milan pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Giuseppe Meazza, en fait, les chiffres montrent une défaite en faveur de la AC Milan. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans ce tournoi était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un score de 0-2 en faveur de Milan.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la Serie A, on constate que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de 35 points. L’équipe de Stefano Pioli Il arrive au match en cinquième position et avec 66 points avant le match. Pour sa part, Bénévent il compte 31 points et se classe dix-huitième de la compétition.