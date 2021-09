Aperçu du match de la 34e journée : Houston Dynamo

in

18/09/2021 à 03h30 CEST

Dimanche prochain à 03h30 se jouera le match de la trente-quatrième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Dynamo de Houston et à FC Dallas dans le Stade de la boussole BBVA.

Les Dynamo de Houston Il affronte le match de la trente-quatrième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul le dernier match joué contre le LA Galaxie. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des 25 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec 28 buts marqués contre 37 encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Dallas a dû se contenter d’un match nul 3-3 contre le La ville de New York lors de son dernier match, si bien qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Sur les 25 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le FC Dallas Il en a remporté six avec un bilan de 36 buts pour et 40 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Dynamo de Houston il a gagné quatre fois, il a perdu trois fois et il a fait match nul cinq fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner . Aux sorties, le FC Dallas Il a un bilan de deux victoires, huit défaites et trois nuls en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qu’il mesurera contre lui. Dynamo de Houston.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de la boussole BBVA, obtenant ainsi 10 victoires, quatre défaites et huit nuls en faveur de la Dynamo de Houston. De même, l’équipe locale a une séquence de sept matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le FC Dallas. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en août 2021 et le résultat a été un match nul (2-2).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de quatre points en faveur de la FC Dallas. A ce moment, le Dynamo de Houston il compte 23 points et occupe la douzième position. Pour sa part, FC Dallas il compte 27 points et occupe la dixième position du classement.