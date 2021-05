Aperçu du match de la 34e journée: Lazio vs Gênes

01/05/2021 à 12:33 CEST

La Lazio reçoit ce dimanche à 12h30 la visite du Gênes dans le Stade olympique de Rome lors de leur trente-quatrième match en Serie A.

La Lazio affronte avec un esprit renforcé le match de la trente-quatrième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir battu le AC Milan dans le Stade olympique de Rome 3-0, avec tant de Ciro Immobile Oui Joaquin Correa. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 19 des 32 matchs disputés à ce jour en Serie A, avec 56 buts pour et 46 contre.

Du côté des visiteurs, le Gênes a remporté la victoire contre le Spezia Calcio lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec des buts de Gianluca scamacca Oui Eldor Shomurodov, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade de la Lazio. Avant ce match, le Gênes ils avaient gagné dans huit des 33 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un chiffre de 37 pour et 48 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Lazio Il a un bilan de 11 victoires, trois défaites et deux nuls en 16 matchs disputés dans son domaine, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra s’efforcer de gagner. Dans le rôle de visiteur, le Gênes a un bilan de trois victoires, huit défaites et cinq nuls en 16 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Lazio ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade olympique de Rome, obtenant au final neuf victoires, six défaites et un nul en faveur de la Lazio. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les GênesEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lazio et le Gênes Dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

À ce moment, le Lazio Il est en tête du classement avec une différence de 25 points par rapport à son rival. L’équipe de Simone Inzaghi Il arrive au match en sixième position et avec 61 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est treizième avec 36 points.