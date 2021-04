Aperçu du match de la 34e journée: Southampton vs Leicester City

29/04/2021 à 21:03 CEST

le Southampton reçoit ce vendredi à 21h00 la visite du Leicester dans le Stade St. Mary lors de son trente-quatrième match en Premier League.

le Southampton Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-quatrième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Manchester City par un score de 5-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 32 matchs disputés jusqu’à présent et cumulent un chiffre de 58 buts concédés contre 40 en faveur.

Du côté des visiteurs, le La ville de Leicester a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Palais de cristal dans son stade et le West Bromwich Albion dans son domaine, respectivement 2-1 et 3-0, il espère donc réitérer le score, cette fois au stade de Southampton. Avant ce match, le La ville de Leicester ils avaient remporté 19 des 33 matches disputés en Premier League cette saison, avec un bilan de 60 buts pour et 38 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Southampton Il a gagné six fois, il a perdu sept fois et il a fait match nul deux fois en 15 matchs disputés jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes. La ville de Leicester, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des prémisses dans les matchs qui se jouent dans le Stade St. Mary. Dans le rôle de visiteur, le La ville de Leicester a gagné 10 fois et a été battu deux fois lors de ses 16 matchs jusqu’à présent, de sorte que les joueurs du Southampton Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Southampton et les résultats sont quatre défaites et cinq nuls pour les locaux. À leur tour, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Southampton, car ils ont déjà remporté trois matchs à l’extérieur. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un résultat 2-0 pour les visiteurs.

Actuellement, le La ville de Leicester il est en tête du classement avec une différence de 26 points par rapport à son rival. le Southampton Il arrive au meeting avec 36 points dans son casier et occupant la quinzième place avant le match. Quant à son rival, le La ville de Leicester, est en troisième position avec 62 points.