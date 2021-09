Aperçu du match de la 35e journée : Minnesota United

25/09/2021 à 02h01 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la trente-cinquième journée de la Major League Soccer, qui affrontera les Minnesota United et à Dynamo de Houston dans le Champ Allianz.

Les Minnesota United affronte avec optimisme le match de la trente-cinquième journée pour canaliser une séquence positive après avoir gagné à domicile par un score de 3-0 à LA Galaxie dans le Champ Allianz, avec tant de Finlay et Reynoso. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 24 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 27 buts pour et 29 contre.

Du côté des visiteurs, le Dynamo de Houston a été imposé à FC Dallas 3-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Dorsey, Quintero et Picault, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Minnesota United. À ce jour, sur les 26 matchs joués par le Dynamo de Houston en Major League Soccer, il en a remporté cinq avec un bilan de 31 buts pour et 39 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Minnesota United Il a affiché des chiffres de sept victoires, trois défaites et deux nuls en 12 matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Dynamo de Houston a un bilan de sept défaites et six nuls en 13 matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Minnesota United Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Minnesota UnitedEn fait, les chiffres montrent trois victoires et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe locale connaît une séquence de cinq matchs d’affilée sans perdre à domicile contre les Dynamo de Houston. La dernière fois qu’ils ont affronté le Minnesota United et le Dynamo de Houston dans la compétition était en août 2021 et le match s’est conclu sur un score de 1-2 en faveur de Minnesota United.

A ce jour, entre le Minnesota United et le Dynamo de Houston il y a une différence de huit points au classement. Les Minnesota United Il arrive au meeting en septième position avec 34 points au casier. Quant à son rival, le Dynamo de Houston, est douzième au classement avec 26 points.