Aperçu du match de la 36e journée: Manchester United

10/05/2021 à 19:02 CEST

le Manchester Utd joue ce mardi à 19h00 son trente-sixième match de Premier League contre le Leicester dans le Old Trafford.

le Manchester United affronte avec un esprit renforcé le match de la trente-sixième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté à domicile par un score de 1-3 à Aston Villa dans le Villa Park, avec tant de Bruno Fernandes, Greenwood Oui Cavani. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans 20 des 34 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 67 buts pour et 36 contre.

Du côté des visiteurs, le La ville de Leicester il a été battu 2-4 dans le dernier match qu’il a joué contre le Newcastle United, de sorte qu’un triomphe sur le Manchester United Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. Sur les 35 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Premier League, le La ville de Leicester il en a remporté 19, a encaissé 43 buts et en a marqué 63.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Manchester United Il a réalisé un bilan de neuf victoires, quatre défaites et trois nuls en 16 matchs disputés à domicile, indiquant qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. Dans le rôle de visiteur, le La ville de Leicester Ils ont un record de 10 victoires, deux défaites et cinq nuls dans les 17 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Old Trafford et le solde est de 10 victoires, une défaite et trois nuls en faveur de la Manchester United. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté quatre matchs consécutifs à domicile contre le Leicester. La dernière rencontre entre le Manchester Utd et le Leicester Dans cette compétition, elle s’est jouée en décembre 2020 et s’est soldée par un match nul (2-2).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par sept points en faveur de la Manchester United. L’équipe de Ole Gunnar Solskjaer il se classe deuxième avec 70 points sur son tableau de bord. Quant au rival, le La ville de Leicester, est quatrième du classement avec 63 points.