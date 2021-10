Aperçu du match de la 38e journée : New York City

02/10/2021 à 18:01 CEST

Dimanche prochain à 18h00 se jouera le match de la trente-huitième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à La ville de New York et à Nashville dans le Stade des Yankees.

Les La ville de New York attend avec impatience de récupérer des points dans le match qui correspond à la trente-huitième journée après avoir subi une défaite contre lui le feu de Chicago dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 11 des 27 matchs disputés jusqu’à présent, avec 44 buts pour et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Nashville SC a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Ville d’Orlando lors de son dernier match, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 27 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 11 et ajoute un chiffre de 26 buts contre 46 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le La ville de New York a un bilan de huit victoires, trois défaites et deux nuls en 13 matchs disputés dans son domaine, des valeurs qui peuvent sembler encourageantes pour lui Nashville SC, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade des Yankees. A la maison, le Nashville SC ils ont gagné trois fois, ont été battus trois fois et ont fait match nul six fois lors de leurs 12 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

A son tour, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs de suite au stade de la La ville de New York. Le dernier match auquel ils ont joué La ville de New York et le Nashville dans cette compétition, c’était en septembre 2021 et s’est terminé par un résultat de 3-1 en faveur du Nashville.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le La ville de New York avec une différence de sept points. Les La ville de New York Il arrive à la rencontre avec 39 points à son casier et occupant la quatrième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Nashville SC, est en deuxième position avec 46 points.