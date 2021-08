Aperçu du match de la 3e journée : Tijuana

08/06/2021

Le à 13h00 CEST

Le Toluca visite ce samedi pour Stade chaud se mesurer avec Tijuana dans sa troisième manche de la Liga MX de Apertura, qui débutera à 4h00.

Le Tijuana Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la troisième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Lion par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des deux matches disputés à ce jour en Liga MX de Apertura.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Toluca venaient de remporter leurs deux derniers matchs 3-1 et 1-3, le premier contre le Tigres de l’UANL dans son stade et le second contre lui FC Juárez hors de son terrain, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de la Tijuana. À ce jour, sur les deux matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté deux.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Tijuana ont subi une défaite dans leur stade lors de leur seul duel joué jusqu’à présent à domicile en Liga MX de Apertura. A la maison, le Toluca a réussi à gagner dans sa seule date à l’extérieur de ce que nous avons en compétition.

Par le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Tijuana et les résultats sont une défaite et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les TolucaEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Tijuana et le Toluca dans ce tournoi, il a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminé par un résultat de 3-2 en faveur du Tijuana.